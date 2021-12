Stiri pe aceeasi tema

- Mușchi Țiganesc și Urechi SnacksProducatorul local a inițiat retragerea de la comercializare a produselor Mușchi Țiganesc și Urechi Snacks, ca urmare a evidențierii bacteriei Listeria monocytogenes.De asemenea, recheama de la consumatori produsele cu datele de identificare Urechi Snacks 200 g, Lot:…

- Traim intr-o societatea aglomerata, in care ne imparțim zilnic intre munca de la serviciu și treburile casnice. De multe ori, mai ales atunci cand apar copiii, gestionarea timpului incepe sa semene cu o acrobație complicata. In aceste condiții, imparțirea treburilor in gospodarie devine esențiala. Un…

- Daca nu ai baut niciodata suc de sfecla roșie, probabil ca ar trebui sa incepi. Sucul de sfecla poate crește rezistența la efort fizic, sa imbunatațeasca fluxul sanguin și sa contribuie la scaderea tensiunii arteriale, arata unele cercetari. De ce este atat de bine sa consumi suc de sfecla roșie? Sfecla…

- Astazi, Agenția Proprietații Publice a anunțat ca, în urma desfașurarii concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societatii pe actiuni „Barza Alba”, Comisia de selectare a candidatului l-a desemnat în calitate de învingator pe Vasile Roșca,…

- Cercetarile realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere. Intr-un…

- “Companiile au nevoie sa isi transforme modelul de afaceri si de operare pentru a deveni organizatii cu adevarat sustenabile, iar cele care reusesc sa faca acest lucru genereaza cu 21% mai mult profit si au un impact pozitiv de durata asupra societatii si a mediului”, conform celui mai recent studiu…

- “In cadrul operatiunii Mercur, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat un grup de sase firme care, in perioada 2015-2020, au vandut online produse cosmetice si aparate de intretinere corporala in valoare de 62.502.228 lei fara emiterea facturilor aferente,…