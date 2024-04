Produsele alimentare autentice ar putea avea adaos comercial plafonat Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a transmis faptul ca se are in vedere un nou proiect de lege, care vizeaza produsele alimentare romanești. Mai exact, proiectul are in vedere plafonarea adaosului comercial pentru acestea. „Pentru ca este o practica comerciala neloiala ca produsele realizate de catre producatori și procesatorii romani sa aiba un adaos comercial foarte mare la raft, iar produsele care vin din importa un adaos comercial mai mic și bineințeles, consumul mai mare este la produsele care vin din import și practic ii dezavantajeaza pe procesatorii noștri și bineințeles, firmele de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

