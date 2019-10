Produse cosmetice, confiscate de către vameşii de la Constanţa Sud Din totalul de bunuri descoperite, au fost constatate si marfuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate ale unor marci protejate, fiind demarata procedura prevazuta de Regulamentul UE nr. 608/2013 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire. Astfel, pe lista acestora se afla: 960 de flacoane cu apa de toaleta (bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala pentru marca 'Avon'), 2.796 de bucati produse cosmetice (luciu de buze) - bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

