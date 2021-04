Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia amana cu trei saptamani, pana pe 15 aprilie, decizia in privinta reluarii utilizarii vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford, a anuntat vineri Institutul Norvegian de Sanatate Publica (FHI), informeaza agerpres . Autoritatile norvegiene au suspendat…

- Danemarca a fost una dintre primele tari din Europa care a suspendat temporar utilizarea vaccinului, in urma cu doua saptamani, dupa raportarea unor cazuri de cheaguri sangvine inregistrate in randul unor persoane imunizate. Deși, dupa recomandarile formulate de Agentia Europeana pentru Medicamente…

- Beneficiile asociate vaccinului impotiva COVID-19 produs de AstraZeneca prevaleaza asupra riscurilor, este concluzia la care au ajuns vineri experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), confirmand verdictul dat in ziua anterioara de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), informeaza…

- OMS estimeaza ca balanta riscuri/beneficii inclina in favoarea vaccinului AstraZeneca si recomanda ca vaccinarile sa continue, a transmis Organizatia Mondiala a Sanatatii, miercuri, printr-un comunicat al instituției. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) continua sa recomande "pentru moment" vaccinarile…

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a indemnat miercuri la calm si la continuarea administrarii impotriva COVID-19 a vaccinului produs de AstraZeneca, dand asigurari ca nu exista dovezi ca acesta ar provoca formarea de cheaguri de sange, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Utilizarea…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, aflata in prima linie in lupta internationala impotriva pandemiei, a convocat grupul sau de experti in vaccinare pentru a studia siguranta vaccinului produs de AstraZeneca ."Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact…

- Toate cele trei persoane internate in spital au sub 50 de ani, au suferit hemoragii și au dezvoltat cheaguri de sange. Valeriu Gheorghița a marturisit daca ar recomanda vaccinarea cu serul AstraZeneca unor apropiați „Nu știm daca aceste cazuri sunt legate de vaccin”, a declarat, intr-o conferința…