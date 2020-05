Producția industrială a scăzut în martie cu 3,4%, față de luna precedentă In luna martie 2020, productia industriala a scazut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 3,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,4%, anunța INS Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut cu 12,7% ca serie bruta si cu […] Articolul Producția industriala a scazut in martie cu 3,4%, fața de luna precedenta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut in martie cu 12,7% ca serie bruta si cu 14,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de perioada similara din anul trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- In luna martie, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 5,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 3,6%, informeaza INS.Fata…

- Productia industriala a fost mai mica, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% fiecare, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza marti Institutul National de Statistica. Astfel,…

- Productia industriala a fost mai mica, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% fiecare, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza marti Institutul National de Statistica, anunta…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, in termeni nominali, a scazut in luna ianuarie a acestui an fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 16,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut…

- In luna ianuarie 2020, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna precedenta ca serie bruta, cu 22,3%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitatea crescut cu 0,4%, potrivit datelor anuntate luni de Institutul National…

- Productia industriala a crescut in luna ianuarie fata de luna precedenta atat ca serie bruta, cat si caserie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,5%, respectiv cu 2%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut cu 2,4% ca serie…

- Volumul cifrei de afaceri din servicii (serie bruta), a crescut cu 1,4%, iar volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amanuntul a inregistrat o creștere cu 4,5%, in județul Brasov, in perioada ianuarie – decembrie 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018. Potrivit Direcției Județene de Statistica…