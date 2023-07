Stiri pe aceeasi tema

- Productia de gaze naturale este estimata sa creasca cu un ritm mediu anual de 3,6%, in perioada 2023-2026, dupa o scadere de 1,1% (la 7,343 milioane tep) in 2022, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.In ultima Prognoza a echilibrului energetic, CNSP preconizeaza pentru…

- A fost inaugurata prima fabrica de caramida aparenta din Romania, la Recea, in județul Salaj.Este vorba despre o investitie de peste 14 milioane de euro, din care 1,9 milioane finantare nerambursabila din fondurile norvegiene. Noua fabrica creeaza 45 de locuri de munca.In reteta caramizii…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Vila pe care Carol al II-lea ar fi folosit-o drept casa de protocol, aici locuind ascunsa o perioada chiar și Elena Lupescu dupa revenirea sa (incognito) in țara, și in care Nicolae Ceaușescu viziona filmele ce urmau a fi supuse cenzurii a fost pusa in vanzare pentru suma de cinci milioane de euro,…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,7 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 780 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma totala, de 6,48…

- Bulgaria inregistreaza in acest moment cu peste 30% mai multe rezervari turistice fata de anul trecut, iar veniturile sunt in crestere cu 50%.In acest sezon sunt asteptati 13 milioane de vizitatori straini, a anuntat Rumen Draganov, director in cadrul Institutului pentru Analize si Evaluari…

- Grupul sud-coreean Hyundai Motor intentioneaza sa paraseasca Rusia si sa-si vanda fabricile de productie de acolo unei companii kazahe, a informat miercuri presa sud-coreeana, citata de Reuters.Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a mediatizat pe rețelele sociale procedura de atribuire a unor lucrari de construcție pentru o șosea ocolitoare.Grindeanu a anunțat ca au fost depuse cinci oferte pentru obținerea noului contract necesar finalizarii construirii variantei ocolitoare…