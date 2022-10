Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…

- Tensiunile geopolitice care decurg din invadarea Ucrainei de catre Rusia au propulsat preturile gazelor la maxime istorice, adaugandu-se blocajelor lantului de aprovizionare si problemelor de mediu intampinate de una dintre cele mai mari fabrici de otel din Europa. Acciaierie d’Italia, controlata in…

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 26,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 33,97 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Ce studii are Victoraș Micula, fiul unuia dintre cei mai bogați roman. Victoraș Micula are 26 de ani și este fiul unuia dintre cei mai bogați romani. Victoraș Micula este moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” și totodata unul dintre cei mai controversați oameni, avand probleme cu legea de nenumarate…

- Compania a reluat productia unora dintre modelele populare Lada la fabrica sa principala din Togliatti in iunie, dupa ce a oprit partial productia in primavara din cauza penuriei de piese electronice cauzata de sanctiuni. Compania, al carei actionar de lunga durata, producatorul francez de automobile…

- Producatorul auto nu a oferit un motiv pentru plecarea lui Diess. Acesta s-a alaturat Volkswagen venind de la BMW, in 2015, ocupand functia de CEO in urma scandalului Dieselgate. El este creditat pentru ca a condus compania intr-o noua era, depasind acest scandal, conducand investitii masive in vehicule…

- Un accident teribil a avut loc vineri de dimineața la ora 4:00 pe E85, in Buzau, unde un BMW s-a rasturnat in afara șoselei și o adolescenta de 15 ani a murit, scrie portalul de știri locale Reporter Buzoian.Mașina, care avea volan pe dreapta, era condusa de iubitul fetei, tot 15 ani, care furase autoturismul…