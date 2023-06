Stiri pe aceeasi tema

- Grupul alimentar american Mondelez, prezent si pe piata din Romania, se confrunta cu un adevarat boicot in regiunea scandinava din cauza faptului ca in continuare este prezent in Rusia, astfel ca a solicitat o intalnire cu reprezentantii Guvernului norvegian pentru a-si proteja afacerile din regiune,…

- Compania ucraineana Energoatom a anuntat, luni, ca exista o pana de curent la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce un oficial numit de Rusia a afirmat ca centrala a comutat pe alimentare standby si de urgenta, relateaza Reuters. „Da, ne confruntam cu cea de-a saptea pana de curent de la inceputul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit miercuri, 3 mai, in Finlanda pentru a se intalni cu liderii tarilor nordice in vederea unor discutii despre razboiul in curs de desfasurare cu Rusia si despre relatiile europene, au declarat guvernele mai multor tari din regiune, potrivit Reuters. „Tema…

- Grupul german Henkel a declarat vineri ca se asteapta la o pierdere financiara neta in urma tranzactiei de vanzare a afacerilor sale din Rusia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Comisia Europeana va extinde sistemul de plafonare a pretului gazelor la toate centrele sale de tranzactionare din Uniunea Europeana, incepand cu luna mai, pentru a preveni potentialele distorsiuni ale pietelor energetice europene, transmite Reuters, citat de news.ro.Tarile UE au convenit asupra…

- Presedintele rus Vladimir Puțin spune ca Rusia ar trebui mai degraba sa vada care sunt „elitele neprietenoase” fata de ea, nu „tarile neprietenoase”, intrucat nu atat tarile in sine ar merita, din punctul de vedere al Moscovei, sa fie incluse intr-o asemenea categorie, ci elitele lor sau politicienii…

- Liderul WTA, poloneza Iga Swiatek, a facut apel pentru mai multa sustinere pentru jucatoarele din Ucraina, in contextul in care duminica Lesia Turenko s-a retras inaintea meciului de la Indian Wells cu belarusa Arina Sabalenka, din cauza unui atac de panica, relateaza Reuters. In timp ce jucatoarele…