- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din oțel si oteluri speciale din Europa, a finalizat achiziția activelor funcționale de producție ale Combinatului de Oțeluri Speciale (COS) Targoviște, prin incheierea documentelor de transfer a dreptului de proprietate ṣi plata integrala…

- Grupul Beltrame intenționeaza sa investeasca peste 250 milioane de euro pentru modernizarea Combinatului de Oțeluri Speciale de la Targoviște, dupa finalizarea achiziției, a anunțat Guvernul Romaniei. In plus, grupul vrea sa dezolte la Targoviște o noua capacitate pentru producerea oțel-betonului și…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o intalnire cu reprezentanții grupului Beltrame, dupa finalizarea de catre aceștia a achiziției Combinatului de Oțeluri Speciale Targoviște.Cu aceasta ocazie, compania a prezentat planurile de investiții majore in retehnologizare, pentru producerea de oțeluri…

- Producatorul de bare din otel si oteluri speciale din Europa, AFV Beltrame Group, va incepe, in acest an, la Targoviste constructia unei noi fabrici eco-inteligente pentru productia de otel beton si sarma laminata, investiția urmand sa se ridice la aproximativ 300 de milioane de euro. De asemenea, aproximativ…

- “AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, a primit autorizarea Consiliului Concurentei pentru preluarea activelor functionale de productie ale Combinatului de Oteluri Speciale din Targoviste. Valoarea tranzactiei se ridica la suma de 38,3…