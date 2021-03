Producatorul Helios de tamplarie termoizolanta a deschis primul showroom virtual de ferestre și uși din Transilvania “Expoziția digitala” poate fi accesata online pe siteul ferestrehelios.ro si ofera o experienta completa – vizitatorii pot sa vada la o calitate grafica ireprosabila intreaga gama de ferestre, uși exterioare și uși culisante din PVC ori aluminiu a brandului baimarean HELIOS. Mai mult decat atat, clienții pot fi insoțiți in tur de catre un consultant de vanzari Helios ce va oferi toate informațiile necesare in timp real. Inițiativa, unica in Transilvania la momentul lansarii ei…