Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale au depasit 15 milioane de lei, in crestere de 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile operationale au crescut cu doar 23%. ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, inregistreaza rezultate…

- ”Cifra de afaceri a companiei Antibiotice obtinuta din piata interna si pietele internationale in primele 9 luni ale anului 2023 a inregistrat valoarea de 463,4 milioane lei, in crestere cu 28% comparativ cu 362,6 milioane lei, nivelul atins in perioada similara a anului 2022. Profit net generat de…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primele 9 luni din 2023 cu afaceri in crestere, sustinute de segmentul de afaceri distributie care a generat aproximativ 94% din cifra…

- Profitul operațional a atins valoarea de 566 milioane MDL, marcand o creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Veniturile nete din dobanzi au insumat 663 milioane MDL, in creștere cu 2%, Depozitele au crescut cu 11% fața de finele anului 2022, ca urmare a unei creșteri de 11% a depozitelor…

- ”Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2023. Compania a inregistrat, la nivel consolidat, conform RAS, o cifra de afaceri de…

- ” Metatools Group, companie de echipamente si utilaje tehnologice pentru constructii, continua procesul de digitalizare alaturi de VTEX, dupa 25 de ani de activitate pe piata locala de echipamente si utilaje tehnologice. Pentru anul in curs, compania estimeaza o cifra de afaceri in crestere fata de…

- Activitatea Grupului TeraPlast a accelerat in trimestrul al treilea cu o viteza suplimentara imprimata de creșterea lucrarilor de infrastructura și a exporturilor, insa sunt inca vizibile limitari de potențial date de evoluția sub așteptari a business-urilor din subsidiare (segmentele ferestre și uși…

- LIFE IS HARD (LIH), companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București și inclusa in indicele BET-AeRo, a incheiat primul semestru din 2023 cu o creștere de 75% a profitului net, acesta ajungand la 2,8 milioane lei, iar cifra de afaceri a companiei se ridica la 13,3 milioane lei, cu 7% mai…