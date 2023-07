Stiri pe aceeasi tema

- Listarea Hidroelectrica este evenimentul anului pentru piața de capital din Romania, fiind un punct de referința pentru bursa locala. Este o tranzacție foarte importanta, care poate influența decizia de promovare a Romaniei de catre MSCI – lider in furnizarea de indici bursieri de referința la nivel…

- Ce sume pot caștiga ospatarii din Mamaia Nord, in doar o luna. Sezonul estival aduce salarii, dar și bacșișuri extrem de generoase Ce sume pot caștiga ospatarii din Mamaia Nord, in doar o luna. Sezonul estival aduce salarii, dar și bacșișuri extrem de generoase Romanii pot face bani chiar și in Romania,…

- ”Masterbuild – General Contractor & Developer raporteaza o cifra de afaceri de 74 milioane de lei la nivelul anului fiscal 2022 si previzioneaza pentru finalul lui 2023 o crestere a volumului de business cu 25% fata de anul anterior, avand in vedere contractele semnate in primele 4 luni ale anului curent.…

- Romania, Republica Moldova, Albania și Kosovo au cele mai bune perspective de creștere economica din regiune, pentru urmatorii trei ani, potrivit celei mai recente prognoze publicate de Institutul pentru Studii Economice Internaționale din Viena (WIIW). Raportul se refera la 23 de state din centrul…

- Aproximativ 80% din cererea de ingrasaminte a fost generata de fermierii romani, in timp ce 20% a fost destinata exportului. ”Combinatul de ingrasaminte chimice Navodari, singurul producător român de fertilizanţi şi biostimulatori profesionali, a inregistrat o cifra de afaceri de 300 de milioane…

- Intalnirea, la care a participat și președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European, eurodeputatul Cristian Bușoi, a vizat oportunitațile oferite de Romania pentru dezvoltarea capacitaților de producție a hidrogenului verde, in contextul angajamentelor asumate la nivel european privind…

- ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group și compania cea mai dinamica de private equity din Romania, anunța exit-ul cu succes din cadrul Romcargo Maritim, dupa un proces de restructurare derulat pe o perioada de 3 ani, in plin context pandemic. Romcargo este astazi o companie solida din punct…

- In luna decembrie, in urma cu 2 ani, datorita increderii romașcanilor, a nemțenilor, am fost aleasa in funcția de deputat de Neamț. In mandatul pe care l-am primit m-am implicat, am fost apropiata de fiecare dintre comunitațile nemțene, mi-am aratat respectul real tuturor, am cautat și am obținut soluții…