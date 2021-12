Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tuturor tranzactiilor realizate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) creste cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare avanseaza cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro). De asemenea, capitalizarea…

- Activitatea investitionala se intensifica la Bursa de Valori Bucuresti, lichiditatea creste cu 20% in primele 11 luni, iar tranzactiile totale depasesc 3,5 miliarde de euro. Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat…

- “Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat oportunitatile fara precedent oferite de piata de capital locala caracterizata printr-o efervescenta a listarilor de actiuni si obligatiuni, pe de o parte, si incertitudinile…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…

- Ocean Credit, companie care ofera produse financiare nebancare in Romania, a debutat astazi, 3 noiembrie, cu obligațiuni in valoare de 1,86 milioane de euro la Bursa de Valori București. Obligațiunile se tranzacționeaza pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare sub simbolul bursier OCIFN26E, iar fondurile…

- Producatorul de energie electrica Hidroelectrica are un an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor financiare, cu venituri de 3,2 miliarde lei in primul semestru al anului, in creștere cu 78% fața de aceeași perioada a anului trecut. Compania, considerata perla sistemului energetic autohton,…

- Banca Comerciala Romana (BCR) debuteaza pe 19 octombrie cu primele sale obligațiuni verzi la Bursa de Valori București (BVB), in valoare de 500 milioane de lei. Obligațiunile au simbolul bursier BCR28A și se vor tranzacționa pe Piața Reglementata a Bursei. Listarea primelor obligațiuni verzi BCR vine…

- “Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca marti , 12 octombrie, obligatiunile companiei polone ze Aforti Holding in valoare de 2 milioane de lei intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranza ctionare (SMT) sub simbolul bursier A FH25 “, anunta bursa. Aforti Holding , companie inr egistrata…