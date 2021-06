“Promateris, grup industrial roman si lider in Europa Centrala si de Est in productia de ambalaje biodegradabile si compostabile, anunta finalizarea investitiilor din cadrul proiectului Europa Verde, in fabrica din Buftea, in valoare totala de 2,5 milioane de euro. Capitalul investit in dezvoltarea capacitatii de productie de ambalaje compostabile va contribui la cresterea cifrei de afaceri individuale a companiei cu 53% intre 2019 si 2021”, a informat compania. De asemenea, in urma implementarii acestui proiect, au fost create 39 de noi locuri de munca in Buftea, judetul Ilfov. Investitia a fost…