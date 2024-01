Producătorul auto Stellantis va concedia temporar aproximativ 2.250 de lucrători de la uzina italiană Mirafiori Disponibilizarile vor avea loc in perioada 12 februarie – 3 martie si vor afecta 1.250 de lucratori care produc modelul electric Fiat 500 si alte 1.000 modele Maserati, a declarat un purtator de cuvant al companiei, confirmand o declaratie a sindicatului. Sindicatele s-au declarat ingrijorate de disponibilizari si au cerut discutii cu compania cat mai curand posibil. Stellantis a luat masuri similare pentru o perioada, la sfarsitul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie a anului trecut, cand cererea a fost redusa. Un sindicat italian a declarat saptamana trecuta ca cumparatorii au amanat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

