Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de electrocasnice Electroargeș a anunțat vineri la Bursa ca a atras 5 milioane de lei, intr-o emisiune de obligațiuni, pentru a finanța activitatea curenta, investiții și capital de lucru. „In urma Plasamentului Privat de obligațiuni, s-au subscris și platit un numar de 2.006.000 obligațiuni,…

- IMMOFINANZ a inregistrat rezultate foarte sanatoase in primele trei trimestre ale anului 2022, in ciuda unui mediu dificil: Veniturile din chirii au atins un nivel ridicat de 216,9 milioane de euro, rezultatele gestionarii activelor s-au imbunatațit cu 3,2%, ajungand la 168,4 milioane de euro, iar FFO…

- Comunicat de presa Alba, 23 noiembrie 2022 – DN AGRAR Group (BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania cu productie de lapte de vaca și producție vegetala, a continuat accelerat investițiile in acest an inregistrand, in primele noua luni ale anului 2022, o cifra de afaceri de 103,23…

- Universitatea din Craiova acorda mai nou studentilor si bursa de voluntariat. Acest tip de bursa se alatura bursei pentru performanta, bursei de merit sau bursei sociale. Este primul an in care se acorda bursa de voluntariat. In Consiliul de Administratie al Universitatii din 3 noiembrie au fost aprobate…

- ”ROCA Industry (BVB: ROC1), holding care reuneste companiile de materiale de constructii din portofoliul ROCA Investments, raporteaza venituri consolidate de 208,2 milioane de lei la nivel consolidat, EBITDA de 24,9 milioane de lei si un profit net de 6,6 milioane de lei. Pe parcursul primelor noua…

- ”Grupul Wienerberger a inregistrat o crestere de 33,9% a veniturilor globale pe primele noua luni din 2022, raportand venituri consolidate la nivel de grup de 3,848 miliarde euro. La nivelul trimestrului 3, veniturile au crescut cu 24%, ajungand la 1,276 miliarde euro”, anunta grupul. EBITDA a crescut…

- Veniturile globale ale grupului au crescut cu 20,5% atunci cand sunt ajustate pentru cedarea fostei sale divizii rusesti Avtovaz, a spus Renault, adaugand ca a inregistrat cel mai bun efect al pretului consemnat vreodata, in timp ce vanzarile trimestriale de vehicule coborat cu 2,4% fata de anul trecut.…

- Cu asistența Guvernului Republicii Moldova, SA Moldovagaz a transferat 53,5 milioane USD catre SAD Gazprom pentru livrarile de gaze naturale din septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz” Vadim Ceban. Potrivit acestuia, compania a transferat, de…