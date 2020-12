Producătorii din sectorul vitivinicol vor primi până la 31 decembrie ajutorul de stat acordat în contextul pandemiei Producatorii din sectorul vitivinicol vor primi pana la data de 31 decembrie 2020 ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, a anuntat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pana pe 14 decembrie 2020, cand s-a incheiat procesul de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat in acest sector, au fost inregistrate in baza de date a APIA un numar de 913 de cereri cu o suprafata eligibila la plata de 18.837,36 hectare (ha). Potrivit sursei citate, cele mai multe cereri au fost depuse in judetele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

