- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Romania este in plina criza, iar mediul privat este marcat de controversatele masuri fiscale pe care le-a adoptat Guvernul, insa chiar și așa premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca in ședința de joi va fi aprobata creșterea salariilor in sistemul public. „Pe…

- Ministerul Agriculturii: Noi ajutoare exceptionale pentru producatorii agricoli din sectorul vegetal Guvernul a adoptat joi o hotarare privind acordarea unor ajutoare excepționale destinate producatorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea…

- Guvernul a adoptat, joi, hotararea privind acordarea unor ajutoare exceptionale destinate producatorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu achizitia de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafetele infiintate cu plantatii pomicole pe rod si/sau cu arbusti fructiferi…

- Guvernul pregatește o schema de sprijin pentru producatorii din sectorul vegetal. Este vorba despre ajutoare excepționale, sub forma de grant, pentru susținerea unor cheltuieli angajate in perioada 24 februarie 2022 – 12 august 2022 pentru achiziția de resurse materiale respectiv de produse fertilizante…

- Uniunea Europeana are in fața o situație fara precedent in care sunt puse in balanța masuri urgente de reducere a consumului de energie electrica și consecințele dure provocate de acestea.Previziunile economiștilor din ultimii ani nu au reușit sa anticipeze creșterea actuala a prețurilor la…

- Guvernul a adoptat o ordonanța prin care se modifica mai multe taxe in Romania, potrivit Hotnews. Ministerul Finanțelor a prezentat lista de masuri adoptata, printre acestea figurand: Majorarea cotei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8%. In domeniul impozitului pe veniturile microintreprinderilor:…

- USR va livra opozitie pe bune, spre frica PNL si PSD – a declarat Catalin Drula, sambata, dupa ce a fost validat ca presedinte al partidului in cadrul unui congres online al formatiunii. „Am incheiat Congresul USR care a validat alegerile de presedinte, ce tocmai s-au incheiat. Cu acest ultim pas procedural…

- Surse guvernamentale au declarat luni, pentru Digi24.ro, ca Romania nu va renunța la cota unica pentru ca „suntem obligați prin PNRR”. In același timp, prin Planul Național de Redresare și Reziliența țara noastra și-a asumat sa renunțe treptat la excepțiile din Codul Fiscal.