Stiri pe aceeasi tema

- BAT, JTI, PMI și Imperial Tobacco, care reprezinta circa 95% din piața, au investit pana acum in Romania circa 1,8 miliarde de euro și vireaza anual la buget aproximativ 4 miliarde de euro, insemnand accize, TVA și alte taxe și impozite. Conform datelor INS, exporturile de produse din tutun au fost…

- Șeful Poliției din Voluntari se pensioneaza pe fondul scandalului azilelor de batrani, informeaza postul de televiziune Digi24.Informația apare in contextul in care și șeful IPJ Ilfov a demisionat. CITESTE SI Germania raspunde dupa ce Zelenski a tocat liderii la Summit-ul NATO: E frustrat! 09:55…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații in direct din Berlin, pe tema aderarii Romaniei la Schengen. Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat in repetate randuri ca susține aderarea Romaniei la Schengen. Și Spania a decretat ca primirea țarii noastre și a Bulgariei reprezinta prioritați.Marcel…

- Impactul economic al Neptun Deep pentru Romania este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, Laurian Lungu, economist si co-fondator Consilium Policy Advisors Group, la un eveniment de specialitate."Noi am facut un studiu foarte…

- Nicu Ștefanuța (grupul Verzilor/ALE) s-a aflat zilele trecute intr-o vizita de lucru la Berlin. Europarlamentarul a avut intalniri la Bundestag cu vice-cancelarul și ministrul Economiei Robert Habeck, secretara de stat Franziska Brandner, șeful comisiei pentru afaceri europene Anton Hofreiter și deputata…

- Un grav accident s-a produs vineri dimineața, pe DN6 in județul Timiș, Romania. Un microbuz care venea din Germania si in care se aflau noua adulti si un copil s-a infipt intr-un cap de pod. Impactul a fost atit de violent incit microbuzul s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit informațiilor,…

- Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe, a declarat presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…