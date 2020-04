Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, Dragos Damian, a declarat la Realitatea Plus, in contextul in care experții recomanda Paracetamol pentru scaderea febrei in actuala pandemie de coronavirus, ca in Romania exista stocuri suficiente de Paracetamol…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 a crescut la 37, dupa ce autoritațile au anunțat pe parcursul zilei de sambata 11 noi decese, cele mai multe de pana acum din Romania. Țara noastra mai are un record negativ, ultimul deces anunțat fiind al unui barbat de doar 39 de ani din Ialomița, care nu avea…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Președintele Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, vineri, a Pro TV, ca situația din Romania se va inrautați in scurt timp, iar la varful epidemiei vom trece de o mie de cazuri pe zi. Medicul Rafila a explicat ca pe masura ce va crește capacitatea de testare va crește și numarul celor…

- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, duminica, intr-o conferința de presa, ce masuri sunt avute in vedere prin instituirea starii de urgența in Romania, scrie B1TV. Șeful Guvernului a subliniat ca vor fi luate doar acele masuri care sunt absolut necesare. „La solicitarea președintelui, am cerut fiecarui…

- “Dupa cum se stie, 40% din productia globala de materie prima folosita în industria farmaceutica provine din China si India, iar 70% din productia de precursori ai materiilor prime provine din China. În zonele afectate de COVID-19 (provinciile Hubei si Zhejiang) se afla circa 100…

- Sorin Roșca Stanescu Exista cateva semnale, pe care daca le descifram, fara a fi cititori in stele, putem demonstra ca in Romania celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis urmeaza sa se dezlanțuie un nou val de represiuni. In esența, președintele dorește sa joace in forța și sa aiba Guvernul sau,…