- Novo Nordisk a anuntat marti ca, potrivit unui studiu amplu in faza avansata, medicamentul sau impotriva obezitatii, Wegovy, a prezentat beneficii medicale clare, pe langa pierderea din greutate, transmite Reuters. Producatorul danez de medicamente a declarat ca injectia saptamanala a redus riscul unui…

- Trei banci din Uniunea Europeana nu au reusit sa indeplineasca cerintele obligatorii de capital intr-un test de stres in cadrul caruia o suma teoretica de 496 de miliarde de euro a fost stearsa din rezerele lor, a declarat vineri autoritatea de supraveghere bancara a regiunii, transmite Reuters, potrivit…

- Declinul a avut o baza larga, cele mai mari doua economii ale zonei euro, Germania si Franta, ambele in teritoriu de contractie, si probabil va spori temerile ca blocul va intra din nou in recesiune. Sondajul a mai indicat ca politica de crestere a ratelor dobanzii a Bancii Centrale Europene incepe…

- Salarii Mai Mari Fata De Anul TrecutCaștigul salarial mediu brut, in luna mai 2023, a fost de 7,229 RON – cu 1.1% mai puțin fata de aprilie 2023, dar cu 15.7% mai mare fata de aceeași perioada a anului trecut. Valorile medii ale salariului net s-au situat la un nivel de 4,543 RON, in timp…

- Serviciile ucrainene susțin ca rușii pregatesc inscenarea unui accident la centrala nucleara Zaporojie. Este un avertisment pe care Kievul l-a dat in repetate randuri, dar care trebuie luat mult mai in serios acum, avertizeaza președintele Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. Statele Unite au trimis…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

- Ucraina a cerut miercuri tarilor occidentale sa ofere un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de euro pentru reconstructia tarii in urmatoarele 12 luni, subliniind ca se confrunta cu cel mai mare proiect de reconstructie din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, relateaza Reuters. In cadrul…

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times.