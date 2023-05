Producătorii auto încep să ceară abonamente proprietarilor de autoturisme pentru funcții pe care mașinile deja le au incluse Constructorii auto cer proprietarilor subscripții lunare pentru deblocarea unor funcții precum scaunele incalzite, deblocarea și pornirea mașinii de la distanța, mai mulți cai-putere sau funcția de pilot automat.Americanii sunt dispuși sa plateasca pentru aplicații și pentru abonamente lunare precum Netflix. Dar astfel de abonamente lunare, cunoscute drept „funcții la cerere”, vin acum și pe autoturismele lor, care sunt conectate la internet și la sisteme de cloud computing. Și in cele mai multe cazuri, aceștia nu sunt prea fericiți cu achiziția acestora, mai ales ca prețul mediu pentru o mașina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

