Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat, miercuri, ca a adoptat sanctiuni impotriva celui mai mare producator rus de diamante, grupul public Alrosa, si a directorului sau general, in cadrul unui pachet de masuri adoptat in decembrie ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza AFP si…

- Rusia a pierdut Ucraina pentru totdeauna ca rezultat al razboiului si nu va fi capabila sa-si atinga obiectivele militare in pofida unui efort masiv al armatei sale facut dupa invadarea Ucrainei in februarie anul trecut, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza DPA,…

- Uniunea Europeana este pe cale sa acorde statelor membre puterea de a opri importurile de gaze din Rusia si Belarus, relateaza vineri Reuters citand Financial Times (FT).Orice stat membru va putea sa blocheze companiile din Rusia si Belarus sa obtina spatiu in gazoductele si in terminalele lor de…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, si comisarul european pentru vecinatate si extindere, Oliver Varhelyi, au propus miercuri celor 27 de state membre ale UE reluarea dialogului la nivel inalt cu Turcia si ameliorarea cooperarii cu…

- Statele europene importa cantitați din ce in ce mai mari de motorina din India, un produs care in multe cazuri este de origine rusa, in contextul in care Uniunea Europeana a interzis, in mare parte, achizițiile de petrol din Rusia, in cadrul sancțiunilor impuse din cauza invaziei militare in Ucraina.…

- Comisia Europeana a propus interzicerea importurilor de diamante provenite din Rusia, in cadrul unui nou pachet de sanctiuni legate de razboiul din Ucraina, potrivit textului propunerii consultat miercuri de AFP.

- Statele baltice doresc ca Uniunea Europeana sa depuna eforturi mai mari pentru a se asigura ca planul UE privind livrarea de munitie catre Ucraina nu va esua, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Statele UE au luat decizia de a livra Ucrainei 1 milion de proiectile pana in martie 2024 pentru a-i sustine…