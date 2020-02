Stiri pe aceeasi tema

- Neo-zeelandezul Rowan Baxter (42 de ani), un fost jucator de rugby, a murit intr-un mod oribil, alaturi de fosta soție și cei trei copii ai lor. In orașul australian Brisbane a avut loc o scena horror, in dimineața zilei de miercuri. Rowan și Hannah Baxter, desparțiți de un an, și cei trei copii ai…

- Viitorul a ajuns la un acord pentru transferul lui Bogdan Țiru, iar fundașul de 25 de ani nu va juca impotriva celor de la Poli Iași, azi de la ora 20:00. Echipa lui Gica Hagi a anunțat pe site-ul oficial ca s-a ințeles cu polonezii de la Jagiellonia Bialystok pentru transferul lui Țiru. Astfel, capitanul…

- Kurt Deetz, fost pilot al companiei Island Express Helicopters, a declarat ca elicopterul cu care a calatorit fostul jucator al echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, era în stare buna si avea un lung istoric de securitate, informeaza agentia spaniola EFE, potrivit Agerpres.Deetz a fost…

- Site-ul oficial al clubului Viitorul Constanta a anuntat, ieri, transferul mijlocasului Lyes Houri la fosta campioana a Ungariei, MOL Vidi.„FC Viitorul Constanța a ajuns la un acord cu formația MOL Vidi pentru transferul mijlocașului francez Lyes Houri, care va evolua in continuare la fosta campioana…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al Stelei și al echipei naționale, a implinit astazi 51 de ani. Invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, Petre Grigoraș, fost jucator la Steaua intre 1989 și 1990, a rememorat unele intamplari amuzante petrecute in vestiarul roș-albaștrilor, unele avandu-l…

- Mihai Onicaș se desparte pentru moment de echipa de fotbal Unirea Dej pentru a participa la show-ul TV „Supraviețuitorul”, difuzat de Kanal D. Jucator de baza in primul „11” al Unirii Dej, mijlocașul Mihai Onicaș face o pauza de la fotbal și se va deplasa in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza…

- Joaquin, capitanul lui Betis Sevilla, a devenit cel mai varstnic fotbalist ce reuseste un hat-trick in La Liga, el marcand de trei ori in poarta lui Athletic Bilbao in victoria cu 3-2 de pe teren propriu, din etapa a 16-a. Mijlocasul de 38 de ani a punctat de trei ori in primele 20 de minute ale intalnirii.…

- Procurorul DNA explica in fața judecatorului din dosarul Colectiv de ce declarațiile celor doi pompieri care trebuiau sa verifice riguros Clubul Colectiv nu sunt credibile și a prezentat plaja probelor care combat susținerile acestora.„Noi am reluat toate aceste detalii ale acțiunilor pe care…