Suspendare fără precedent în tenisul mondial! Sportivul a fost interzis pentru 15 ani Agenția Naționala de Integritate a Tenisului a confirmat astazi ca un jucator de tenis foarte cunoscut și apreciat a fost suspendat pe o perioada de 15 ani, dupa ce a recunoscut 35 de incalcari ale Programului Anticorupție din Tenis. Jucator de tenis suspendat pentru 15 ani In urma unei investigații amanunțite efectuate de catre ITIA, […] The post Suspendare fara precedent in tenisul mondial! Sportivul a fost interzis pentru 15 ani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

