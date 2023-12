Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Ranco Pițu, fost procuror-șef la Secția Parchetelor Militare, care a jucat un rol esențial in ancheta care a vizat revolutia din decembrie 1989 și a semnat rechizitoriul din dosar, a declarat, la emisiunea „In fața ta” de la Digi24, ca „scopurile gruparii Ion Iliescu au fost inlaturarea de…

- Generalul Catalin Ranco Pițu, procurorul care a semnat ”Dosarul Revoluției”, explica, la Antena 3 CNN, faptul ca documentele militare desecretizate arata faptul ca Nicolae Ceaușescu nu a crezut nicio secunda ca va pierde puterea și nu considera ca plecarea cu elicopterul de acoperișul Comitetului Central…

- Dupa o viața controversata și ”la secret”, legendarul cap al lumii interlope Ion Balint, alias Nuțu Camataru, iși arata la 59 de ani, spiritual anteprenorial. Nuțu și-a deschis un service și o spalatorie auto. Retras din ”activitate” dupa ce eliberat ultima oara din inchisoare, in urma cu patru ani,…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu a avut o intalnire cu Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin, la Washington, in cadrul careia s-a pus accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite.

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ceremonia de investire in funcție de șef al Statului Major al Apararii a generalului Gheorghița Vlad. Președintele a transmis un mesaj pentru militari și a trasat directivele pentru mandatul noului șef al Armatei.

- Romania va avea un nou serviciu de informații de sine statator, pe langa cele existente, care va putea infiinta societati comerciale. Este vorba despre Direcția Generala de Informații a Armatei, DGIA.Aceasta urmeaza sa capete personalitate juridica, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Apararii…

- Parlamentul a aprobat marți, solicitarea ministrului Apararii prin care se achiziționeaza 32 de avioane F-35. Cea mai scumpa achiziție din istoria Armatei ajunge la 6,5 miliarde de dolari fara TVA. Armata a cerut aprobarea Parlamentului pentru demararea primei faze a programului F-35, potrivit unui…

- Adrian Papahagi spune ca Biserica Ortodoxa Rusa are tot mai puțina influența in țarile ortodoxe din cauza susținerii lui Vladimir Putin și razboiului dus de acesta in Ucraina. „Ce va ramane? Va fi o agenție de recrutat teroriști, daca asta vor”, spune profesorul clujean. „Influența lor in bisericile…