- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, sambata, ca, anual, in lume, sunt produse de catre crima organizata 80 de noi tipuri de droguri, iar Politia Romana face eforturi de adaptare la tacticile si strategiile noi folosite de crima organizata, scrie Agerpres . „E o lupta permanenta.…

- Comunicat de presa 15 Martie – Ziua mondiala a drepturilor consumatorilor, a fost inspirata de presedintele american John F. Kennedy, care, la data de 15 martie 1962, rostea catre Congresul American un mesaj in care sustinea, pentru prima data, existenta a patru drepturi fundamentale ale consumatorilor:…

- Intr-un peisaj al corupției și inșelaciunii, un caz de proporții iese in evidența: o rețea de crima organizata, sprijinita de un șef de Parchet, și cu complicitatea Unicredit, produce un prejudiciu de 840.000 de euro. In ciuda recunoașterii fraudei, Unicredit refuza sa-și asume responsabilitatea, iar…

- Europenii decid cine vine in Europa si in ce conditii, nu retelele de contrabandisti si traficantii, a declarat joi, la Bucuresti, Ursula von der Leyen, in discursul sustinut la Congresul PPE, cu prilejul votului pentru desemnarea ei drept candidata a Partidului Popular European la presedintia Comisiei…

- Reprezentanții hotelului in care s-a produs crima de la petrecerea cu vedete au reacționat. Ce au scris pe o rețea de socializareDupa zeci de ore, in care toata Romania a vorbit despre tragedia de la petrecerea cu vedete din Dambovița, in urma careia un barbat de 41 de ani a fost ucis de fiii vrajitoarei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a sustinut o declaratie dupa Consiliul JAI, cu privire la combaterea traficului de droguri la nivel national si european. Voi prezenta, in cateva minute, continutul dezbaterii privind combaterea traficului de droguri din cadrul Consiliului JAI din 25 ianuarie…