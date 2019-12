Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care se va califica la Campionatul European, reprezentativa Romaniei va evolua in grupa C, alaturi de selectionatele Olandei, Ucrainei si Austria, conform tragerii la sorti de la Bucuresti.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri ca omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski este "simpatic" și dispus sa gaseasca o soluție la conflictul din estul ucrainean, cu trei saptamâni înainte de prima lor întâlnire, la summitul în formatul Normandia…

- Retragerea din imprejurimile orasului Petrivske va urma la doua saptamani dupa prima etapa a "dezangajarii" promovate de Zelenski pentru incetarea luptelor. Seful statului a facut anuntul in fata presei, avandu-l alaturi pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a declarat la randul…

- Putatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți ca identificarea unei soluții pentru pace in estul Ucrainei este mult mai importanta decat definirea rolului Moscovei in acest conflict, potrivit agenției ruse de presa TASS.„Nu este important ce cred oamenii despre tine,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva ridicarii sanctiunilor impuse Moscovei pentru anexarea Crimeii si sprijinul acordat separatistilor prorusi in estul Ucrainei, intr-un moment in care Parisul incearca o apropiere cu Rusia, informeaza AFP. …

- Rusia a conditionat orice schimb de prizonieri cu Ucraina de livrarea lui Volodimir Temah, fost sef militar separatist prorus, al carui nume a fost citat in ancheta referitoare la prabusirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborat de o racheta ruseasca in 2014 deasupra zonei de conflict…

- ​​Rusia refuza schimbul de prizonieri cu Ucraina daca Kievul nu-l elibera pe fostul șef al separatiștilor proruși, Volodimir Țemah, martor-cheie în investigația legata de doborârea cu o racheta ruseasca a zborului MH17 al Malaysia Airlines, a afirmat sâmbata un înalt responsabil…

