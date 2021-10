Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: APOSTOL CONSTANTIN, la data faptei primar al comunei Balș, județul Iași, pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, FLOREA MIHAI, la data faptelor agent agricol in cadrul Primariei comunei Balș, județul Iași, pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la folosirea…