- Administrația publica locala din Borșa „a luat in vizor” un alt proiect aparent „mort” pe care dorește sa-l finalizeze. Dupa ce a transformat Partia Olimpica de Schi in vedeta stațiunilor de schi din Romania, Administrația Publica Locala dorește sa transforme unitatea medicala in cel mai mare spital…

- DIICOT și Poliția anunta ca au destructurat o grupare specializata in trafic internațional de droguri. In urma acestei anchete, mai multe persoane au fost arestate. Romania era si piata de desfacere, dar si de tranzit. Opt oameni, trimisi in judecata A fost dispusa trimiterea in judecata a 8 persoane…

- In perioada 17-18 ianuarie 2023, prof. univ. dr. Serghei Suman de la Chișinau, director Medical al Centrului Național al Medicinei de Urgența Prespitalicești din Republica Moldova s-a aflat la Targu Mureș, unde a vizitat Dispeceratul Integrat de Urgența 112 din Romania și Inspectoratul pentru Situații…

- Dezsi-Magyari Zoltan este elev in clasa a XI-a F la Liceul Teoretic Andrei Barseanu din Tarnaveni. In luna decembrie 2022 a participat la un concurs internațional de recitari organizat in Serbia. La concurs au fost inscrisi elevi din Romania, Slovacia, Croatia si Ungaria, potrivit informațiilor gasite…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, marți, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca epidemia de gripa in Romania ar putea fi declarata pe baza datelor saptamanale care vor fi prezentate joi de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar masurile vizeaza in principal sistemul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița au dispus trimiterea in judecata a 38 inculpati, dintre care 22 sub control judiciar, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism,…

- Ca in fiecare an, marile magazine din Romania iși vor modifica programul de funcționare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, majoritatea supermarketurilor vor fi inchise pe 25 decembrie 2022. Carrefour 24 Decembrie: 08:00- 19:00 25 Decembrie: Inchis 26- 27 Decembrie: 08:00- 22:00 28- 30 Decembrie:…

- La 18 decembrie 1992 a fost adoptata, prin Rezolutie a Adunarii Generale a ONU, „Declaratia cu privire la drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale, etnice, religioase si lingvistice„, se arata pe site-ul Departamentului pentru Relatii Interetnice. Declaratia cu privire la drepturile…