- Decizie de ultima ora in cazul incendiului de la clubul Colectiv. Procurorii au cerut ca patronii clubului sa stea mulți ani in spatele gratiilor, la patru ani de la incidentul in urma caruia au murit 64 de oameni nevinovați.

- Procurorii au cerut, la dezbaterile din dosarul Colectiv de la Tribunalul București, pedeapsa de cate 12 ani de inchisoare pentru cei trei patroni ai clubului și 14 ani de detenție pentru Daniela Nița, administratorul firmei care a montat artificiile in noaptea de 30 octombrie 2015.Reprezentantul…

- Judecatorul din dosarul Colectiv asculta, miercuri, pledoariile finale ale procurorilor parchetului instantei supreme fata de patronii clubului Colectiv, patroana firmei de artificii si a unui dintre artificieri, context in care vor vorbi si avocatii acestora, dar si ei la finalul dezbaterilor.Astfel…

- DNA a cerut luni la Tribunalul Bucuresti condamnarea fostului primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv.

- DNA a cerut luni la Tribunalul Bucuresti condamnarea fostului primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Tribunalul Bucuresti…

- Judecatorul din dosarul Colectiv, Mihai Balanescu, a anunțat, joi seara, ca cercetarea judecatoreasca din dosar s-a finalizat, mai precis ca toate probele anchetatorilor au fost parcurse in sala de judecata de catre instanța și anunța inceperea pledoariilor finale imediat.Mai precis magistratul…

- Tribunalul Bucuresti a decis, joi, ca magistratul Mihai Balanescu sa ramana in dosarul Colectiv, iar cei trei patroni ai clubului au fost amendati cu cate 2.000 de lei pentru ca ar fi abuzat cu o cerere de recuzare a judecatorului. La termenul de joi al procesului, avocatul lui Alin George Anastasescu,…

- Modul in care au intervenit primii salvatori de la ISU Bucuresti-Ilfov la incendiu din clubul Colectiv va fi investigat de Parchetul Militar, dupa ce Parchetul General si-a declinat competenta. Dosarul vizeaza infractiunile de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala…