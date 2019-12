Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru, Daniel Chițoiu, va fi audiat de procurori dupa accidentul soldat cu doi morți care a avut loc in a doua zi de Craciun in localitatea Cotmeana, județul Argeș. Conform unor surse judiciare, procurorii s-au interesat de starea de sanatate a fostului ministru pentru a stabili exact ziua…

- Am primit la redacție comunicatul IPJ Argeș cu privire la evoluția cercetarilor in dosarul accidentului mortal in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chițoiu și in care și-au pierdut viața soții Pristavu. “Referitor la informațiile aparute in spațiul public, cu privire la accidentul petrecut…

