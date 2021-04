Stiri pe aceeasi tema

- Judecați și condamnați la pedepse cu executare in decembrie 2019 pentru trafic de minori, doi tineri din Vrancea se intorc cu dosarul la instanța de fond, dupa ce Curtea de Apel Galați a anulat prima sentința. „Admite apelurile declarate de inculpații B. G.- L. si M. V.-A.. Desființeaza sentința penala…

- Societatea care deține Pensiunea Monte Carlo și administratorul acesteia au fost trimiși in judecata sub acuzația de distrugere din culpa, in cazul incendiului care a izbucnit aici in urma cu patru ani. Dosarul a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Focșani la cateva saptamani dupa…

- Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus azi trimiterea in judecata a unui barbat, de aproximativ 50 de ani, din localitatea Movilita, judetul Constanta, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in forma unei tentative la omor. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanta.…

- Partidul Verde-filiala județeana Alba iși exprima indignarea și ingrijorarea pentru modul in care se ințelege respectarea sarcinilor de serviciu, dar și impiedicarea actului de justiție la nivelul Primariei Șibot, inducand in grava eroare instanțele de judecata, ceea ce ar putea fi incadrat ca și abuz…

- Piteșteanul Madalin Dumitru Tudose a avut un grav accident de mașina pe 7 octombrie 2015, cand avea doar 26 de ani. Plafonul mașinii in care se afla a fost spulberat de cuva unui buldoexcavator care realiza lucrari intre Pitesti si Curtea de Arges, in zona km 11 + 500 DN7C, in afara localitații Merisani.…

- Polițiștii rutieri intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112 . Din primele date, pe drumul județean DJ 241, in localitatea Tanasoaia, doua autoturisme au intrat in coliziune, rezultand ranirea unui tanar, de 21 de ani, din judetul Galați. Victima a fost transportata la spital. UPDATE! Accidentul…