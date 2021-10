Dupa un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra Neamț, in urma caruia au murit 10 pacienți intubați, bolnavi de Covid 19, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca s-a dispus continuarea urmariririi penale fața de 11 suspecți, mai precis 10 suspecți, persoane fizice, precum și fața de […] The post Procurorii acuza 10 persoane in cazul incendiului de la Spitalul Piatra Neamț: 6 manageri de spital, doua asistente și șeful secției ATI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .