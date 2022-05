Stiri pe aceeasi tema

- Marcelo Pecci, un cunoscut procuror antimafia din Paraguay, a fost ucis in Columbia, in timp ce se afla in luna de miere. Soția sa anunțase cu cateva ore inainte ca este insarcinata, anunța BBC.

- ”Toate tarile lumii” trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei, a spus vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN, potrivit editiei online a acestui post.…

- Președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, a efectuat, alaturi de Florin Cițu, o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, la Washington. Este prima vizita efectuata in ultimii 10 ani de un presedinte al Senatului Romaniei, in fruntea unei delegatii reprezentative de senatori ai Romaniei.La 25 de ani…

- Recep Tayip Erdogan, presedintele Turcei, a facut un tur de forța pentru a discuta atat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, cat și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficiali de la malul Bosforului au spus ca Erdogan le-a propus celor doi lideri sa vina la Ankara pentru a purta negocieri,…