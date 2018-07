Proclamatia de la Falastoaca In august, cand amfiteatrele vor fi goale, voi sustine un curs de tefelism stiintific la prestigioasa Universitate din Falastoaca. Nu radeti, fiindca Falastoaca e in judetul Giurgiu, mai exact in comuna Comana, unde Gogu Radulescu (un distins intelectual kominternist si membru in CPex al CC al PCR) invita artistii la discutii libere. Stralucirea seratelor rustice […] Proclamatia de la Falastoaca is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

