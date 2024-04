Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, a fost amanat 3 saptamani. Parinții victimelor vor un alt judecator, dar și un alt procuror. Avocații parților civile au cerut amanarea procesului dupa data de 24 aprilie, cand CSM va decide in legatura cu cererea Inspecției…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, pentru data de 24 aprilie, solutionarea propunerii Inspectiei Judiciare de suspendare din functie, pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a Ioanei Ancuta Popoviciu, judecatoarea care…

- Sectia pentru Judecatori in Materie Disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat miercuri, 17 aprilie 2024, sesizarea Inspecției Judiciare privind propunerea de suspendare din funcție a judecatoarei Popoviciu Ioana Ancuța din cadrul Judecatoriei Mangalia pana la finalizarea…

- Judecatoarea din Mangalia, care se ocupa de tragicul accident din vara trecuta de la 2 Mai, se afla sub observație in urma acuzațiilor parinților victimelor ca, in timpul primei audieri, aceasta a cerut cartea de identitate a defunctului, fara sa știe de tragicul deces al acestuia. Parinții indurerați…

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a omorat doi studenți, in accidentul rutier pe care l-a provocat in stațiunea 2 Mai, a inceput, joi, cu o amanare de cateva ore. Timp in care instanța a decis, in paralel, ca Pascu sa ramana in continuare in arest preventiv. Parintii…

- Parinții celor doi tineri care au pierit in tragicul accident din vara trecuta, petrecut in localitatea 2 Mai, au respins propunerea de mediere venita din partea familiei Pascu. Ei au declarat ca refuza categoric banii oferiți de familia șoferului drogat și intenționeaza sa dea poliția in judecata.…