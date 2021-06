Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa ce magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au hotarat ca dosarul ‘Colectiv’ sa fie impartit in doua, iar fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionarii din primarie si cei doi pompieri sa fie judecati separat de patronii clubului, judecatorii s-au razgandit…

- Curtea de Apel București a decis, miercuri, in complet de divergența, respectiv de trei judecatori, conexarea dosarului care ii privea pe funcționarii din dosarul Colectiv și care fusese amanat pentru dezbateri in 22 septembrie la cel al patronilor Colectiv și Golden Ideas Firework. La termenul…

- Reacție surprinzatoare i-a aparținut judecatoarei Adina Preotria Dumitrache, de la Curtea de Apel București.Totul a pornit de la rumoarea creata in sala ca urmare a disputei intre magistrat și procurorul DNA. Magistratul a contestat prezența procurorului anticorupție in sala, atat timp cat partea de…

- Curtea de Apel Bucuresti incepe luni dezbaterile finale in judecarea apelului din dosarul Colectiv. Au fost condamnati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4, Cristian Piedone, doi pompieri si patronul clubului. Tot astazi, instanta se va pronunta asupra schimbarii incadrarii juridice a faptelor…

- Curtea de Apel Bucuresti incepe luni dezbaterile finale in judecarea apelului din dosarul Colectiv, in care au fost condamnati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, doi pompieri si patronii clubului. Potrivit deciziei instantei, dezbaterile finale se vor avea loc pe…

- Dosarul „10 august” se judeca din nou, de la zero. DIICOT a clasat anul trecut dosarul deschis impotriva foștilor șefi ai Jandarmeriei din 10 august. Giorgiana Hosu, fosta șefa a instituției, a revenit asupra deciziei și a solicitat redeschiderea. Curtea de Apel București a comunicat astazi, 4 iunie,…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat marti, pentru 25 mai, dezbaterea cererii depuse de Liviu Dragnea in care fostul lider PSD solicita stramutarea, de la Tribunalul Bucuresti la un alt tribunal din tara, a procesului privind eliberarea sa conditionata din inchisoare. Hotararea de amanare a fost…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorul 5 si primar al Sectorului 4 la data producerii incendiului din Colectiv, se afla miercuri in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca apelul in dosarul in care edilul a fost condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru…