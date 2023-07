Procesul actorului Kevin Spacey intentat la Londra pentru infractiuni sexuale s-a incheiat. Juratii s-au retras pentru deliberari

Juriul din procesul de agresiune sexuala al actorului american Kevin Spacey, desfasurat la Londra, s-a retras luni pentru a ajunge la un verdict, dupa incheierea tuturor audierilor, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.

