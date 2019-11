Stiri pe aceeasi tema

- In Duminica a 26-a dupa Rusalii, la Catedrala Patriarhala, slujba Sfintei Liturghii a fost savarșita de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, impreuna cu Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. In cuvantul rostit, Preafericirea Sa a talcuit…

- Sute de credincioși au fost prezenți in acest weekend, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, pentru a se inchina la racla cu sfintele moaște ale Sfintei Maria Magdalena. Vremea frumoasa de afara a ținut cu enoriașii care au venit in numar mare și au așteptat cu evlavie și pioșenie sa ajunga in dreptul…

- Hramul Chișinaului: Muzica și voie buna pe 14 octombrie in toate sectoarele din Capitala, spectacol de artificii la ora 23:00. Primaria a facut public programul manifestarilor care vor avea loc pe 14 octombrie.

- La Iasi, zeci de mii de pelerini asteapta sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Aseara, aproximativ 25.000 de credincioși și peste o suta de preoți au mers in procesiune cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pe strazile din centrul Iașului. In cursul serii trecute, a ajuns la Iași,…

- Peste 20.000 de pelerini s-au inchinat ieri, conform estimarilor realizate de „Ziarul de Iasi", la racla cu moastele Sfintei Parascheva asezata in baldachinul ornat cu flori, ieri fiind prima zi a pelerinajului cu ocazia praznuirii Sfintei din data de 14 octombrie. Unii pelerini s-au asezat la coada…

- In fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Ea este cinstita in Moldova, intrucat de mai bine de 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași, fiind izvor de bine¬cu¬van¬ta¬re și insa¬na¬to¬șire duhovniceasca și trupeasca pentru toți cei care o cheama in…

- La Iasi au loc ultimele pregatiri pentru Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, sarbatoare ce are loc pe 14 octombrie. Oficial, vineri dimineata, vor fi scoase din Catedrala Mitropolitana, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si vor fi asezate pe un baldachin special amenajat pentru crestinii care se vor…

- In perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2019, racla cu moaștele Sfinților Imparați Constantin și Elena, adusa de la Catedrala Patriarhala din București, va fi depusa in biserica Parohiei Straja II.Preotul paroh Constantin Oprea a precizat: „Cu prilejul sarbatorii