Acordul cu Facebook, pe care Google l-a numit Jedi Blue, a fost semnat de Sundar Pichai, in timp ce CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg a participat la o serie de e-mailuri in care s-a discutat despre intelegere. Google a spus ulterior ca afirmatia plangerii ”nu este exacta” si ca plangerea in sine este ”plina de inexactitati”. ”Intentionam sa depunem o motiune de respingere saptamana viitoare”, a spus un purtator de cuvant al Google. Facebook, care intre timp a devenit Meta Platforms Inc, a afirmat intr-un comunicat ca afacerea nu era exclusiva pentru Google si ca alte acorduri au crescut concurenta…