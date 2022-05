Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Suediei Magdalena Andersson a afirmat miercuri ca „nu exclude” o candidatura de aderare a tarii sale la NATO ca o consecinta a invaziei ruse in Ucraina, dupa ce isi exprimase pana acum preferinta de a vedea Suedia ramanand in afara aliantelor militare, informeaza AFP. „Nu exclud in niciun…

- Arsenie Todiraș a facut parte din trupa O-zone alaturi de Dan Balan și Radu Sirbu. De 13 ani gașca lor s-a destramat și fiecare a luat-o pe propriul drum. Arsenium, pe numele lui de scena, a continuat sa faca muzica și, intr-un interviu pentru emisiunea „La Maruța”, a recunoscut ca acum are venituri…

- Condamnarile vehemente din partea cantaretei Madonna, turneul anulat in Rusia de Iggy Pop, retragerea albumelor trupei Pink Floyd de pe platformele online rusesti, apelul la donatii lansat de Sting si tricourile vandute in scopuri caritabile de grupul The Cure se numara printre initiativele demarate…

- Fostul solist al trupei O-zone, Dan Balan, este in continuare in Ucraina, unde este stabilit de ceva vreme. Radu Sirbu, fostul lui coleg de scena, a povestit ca Dan este bine, dar nu a precizat daca el a plecat din Kiev sau se afla inca in capitala Ucrainei, noteaza click.ro. Dan Balan a fost prins…

- In cadrul SAG Awards 2022, eveniment ce a avut loc duminica, in Statele Unite, vedetele de la Hollywood au vorbit despre invazia Rusiei in Ucraina, transmite site-ul dailymail.co.uk. Lady Gaga, Michael Douglas și Brian Cox sunt doar cateva dintre starurile care și-au aratat susținerea. La cea de-a 28-a…

- Arsenie Todiras vorbeste despre Trupa O-Zone, care acum 20 de ani scria istorie cu melodia „Dragoste din tei”. Acesta a marturisit ca nu mai vorbeste deloc cu Dan Balan, unul din membrii formatiei.

- Arsenie Todiraș ex- O-Zone, in varsta de 38 de ani, a acceptat provocarea sosurilor iuți in emisiunea lui Maruța de la Pro TV. Dupa o perioada in care a stat departe de camerele de filmat, acesta a facut declarații neașteptate in direct la TV. Solistul, care acum se bucura de mare succes in Rusia, a…