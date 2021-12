Proces colectiv împotriva Bayer în Germania, în legătură cu preluarea producătorului american de seminţe Monsanto Tilp a spus ca reprezinta peste 250 de investitori institutionali si un numar mare de investitori privati care considera ca Bayer i-a indus in eroare cu privire la riscurile economice ale achizitiei de 63 de miliarde de dolari si cer despagubiri. Valoarea proceselor se ridica la peste un miliard de euro (1,13 miliarde de dolari), a spus firma de avocatura. Tilp considera ca Bayer i-a inselat pe actionari cu privire la riscurile proceselor pentru consumatori aflate pe rol in Statele Unite legate de erbicidul Roundup care contine glifosat, care a fost adus in companie odata cu achizitia Monsanto… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

