Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste joi, pentru investirea Guvernului Citu. Ce partide susțin noul Cabinet Parlamentul se reuneste in sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru investirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu. Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului,…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni joi, de la ora 16.00, pentru a acorda votul de investitura pentru Guvernul Florin Cițu. Este nevoie de 233 de voturi pentru investirea Guvernului.PSD cere schimbarea a 7 miniștri din echipa lui Florin Cițu.

- CCR analizeaza sesizarea PSD legata de nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oara ca premier.Cererile presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Presedintele Romaniei si Parlament vor fi dezbatute in sedinta care va…

- Comitetul Executiv al PSD a votat in ședința de miercuri dupa-amiaza sa boicoteze investirea Guvernului Orban II prin neprezentarea, lunea viitoare, in sala plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, au declarat surse din partid pentru Mediafax, potrivit stiri.tvr.ro. Decizia a fost luata…

- "Va guverna Romania in continuare, din acest moment in joc intra Presedintele Romaniei, In acest moment, eu cred ca privind ce s-a intamplat in Parlament, vom avea alegeri anticipate." , a explicat Rares Bogdan, in cazul in care motiunea trece. "PNL va continua sa ramana responsabil in fata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, ca a trimis Camerei Deputaților și Senatului doua scrisori prin care solicita convocarea unei sesiuni extraordinare parlamentare pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Birourile…

- Guvernul si a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020, scrie agerpres.ro. Obiectivul nostru a fost acela de a reusi pana la data de 31 decembrie sa adoptam proiectul de buget si bugetul asigurarilor sociale…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020. ‘Obiectivul nostru a fost acela de a reusi pana la data de 31 decembrie sa adoptam proiectul de buget si bugetul asigurarilor sociale de stat. (…) Folosim…