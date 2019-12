Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor va vota miercuri punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea presedinte al SUA pentru care se initiaza o procedura de destituire, a anuntat marti lidera democratilor din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP si Reuters preluata de agerpres.Vezi…

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP.Daca aceste capete de acuzare vor fi validate de…

- Procedura de destituire impotriva presedintelui american Donald Trump este in mod categoric justificata si chiar necesara pentru a proteja democratia americana, au declarat miercuri trei profesori in drept in cadrul unei audieri tensionate in Congres, ceea ce a scos la lumina inca o data diferenta…

- Audierile publice in investigatia parlamentara care il vizeaza pe presedintelui SUA, Donald Trump, probabil vor incepe in noiembrie, a declarat Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, subliniind ca nu a stabilit inca daca va fi initiata procedura demiterii, potrivit Mediafax."As…

- Parlamentarii democrați spera sa finalizeze ancheta ce îl vizeaza pe Donald Trump pâna la sfârșitul anului și dezvaluie doua articole pentru pentru punerea sub acuzare a presedintelui - abuzul de putere și obstrucționarea justitiei, au declarat mai mult parlamentari și consilieri pentru…

- Comisia pentru informatii din Camera Reprezentantilor il va audia, pe 4 octombrie, cu usile inchise, pe inspectorul general al Comunitatii de informatii din SUA Michael Atkinson, conform informatiilor furnizate de un oficial al Congresului, relateaza Reuters. Aceasta audiere are loc in contextul anchetei…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…