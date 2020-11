Procedura amnistiei fiscale ar putea modificată. Noul termen al obligațiilor bugetare restante pentru aplicare: 31 iulie 2020 Un proiect de ordin al ministerului Finanțelor prevede modificarea procedurii amnistiei din 2019. Astfel, noul termen al obligatiilor bugetare restante este 31 iulie 2020.

Proiect ordin modificare procedura amnistie 2019



Pentru ca de-a lungul anului legislația a fost modificata, este nevoie de modificarea ordinului anterior în sensul:



• eliminarii sintagmei &"în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei&" din titlul Ordinului, precum și din titlul procedurii prevazuta în anexa la Ordin;

