Nu sunt bani pentru salariile profesorilor. Se cer 288 milioane de lei pentru luna februarie

Stiri pe aceeasi tema

- In urma intrarii in vigoare a HG 1337/2023 de modificare și completare a HG 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitaților de transport pentru elevi, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare deschiderile de credite (in suma de e 51.993.212 de lei de la…

- Guvernul va discuta azi un proiect de act normativ privind modificarea și completarea HG privind inființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabila. Cabinetul Ciolacu va adopta in ședința de azi o propunere de modificare a Hotararii Guvernului nr. 313/2017 privind inființarea,…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in ziua de 24 ianuarie cu ocazia sarbatorii legale "Unirea Principatelor Romane", informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.

- Ministerul Afacerilor Interne urmeaza sa primeasca o suplimentare de credite bugetare și credite de angajament, pentru a reuși sa plateasca integral pensiile cuvenite foștilor sai angajați. Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 18 ianuarie 2024 se afla și un Memorandum cu tema “Modificarea limitelor…

- Guvernul japonez intentioneaza sa dubleze rezervele bugetare pentru atenuarea efectelor cutremurului in urmatorul an fiscal, la 1.000 de miliarde de yeni (6,9 miliarde de dolari), a declarat duminica premierul Fumio Kishida, citat de Reuters, scrie news.ro.Kishida a anuntat planul dupa vizita sa…

- De la 338 de milioane de euro la peste 588 de milioane de euro pentru dezvoltarea invațamantului dual din Romania! Pentru prima data, in Romania, se vor implementa inclusiv programe la nivel superior (licența, master, doctorat profesional), respectiv ISCED 6-8. Totodata, prin Legea invațamantului preuniversitar,…

- Reprezentantii Ministerului Educatiei au anuntat ca Guvernul a aprobat cresterea alocarii bugetare cu peste 250 de milioane de lei, pentru dezvoltarea invatamantului dual, urmand sa existe 29 de campusuri pentru invatamant dual in toate cele opt regiuni de dezvoltare ale tarii, potrivit news.ro.“Guvernul…

- Economie Programul de susținere a producției de usturoi / Termenul de plata a fost prelungit pana la 29 decembrie decembrie 18, 2023 11:39 In ședința de astazi, Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis…