- Sistemul e-Factura a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, iar daca aveți o firma, un PFA, un ONG trebuie sa declarați facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ori prin alte softuri oferite de diverse firme. Termenul limita pentru transmiterea facturilor in SPV (e-Factura) este de 5 zile calendaristice…

- Ministerul Finanțelor a facut ceva actualizari la sistemul e-Factura, astfel ca a fost introdusa funcția de autofacturare și a fost imbunatațita interogarea listei de mesaje, prin utilizarea de filtre, potrivit Profit.ro . Conform sursei citate, autofacturarea a fost introdusa vinerea trecuta, iar…

- Ministrul Finanțelor a anunțat ca situația in ceea ce privește sistemul RO e-Factura va fi analizata, fiind luata in calcul și o posibila amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru comercianți. "Luam in calcul, in funcție de gradul de conformare a contribuabililor la modulul…

- In cadrul unui webinar organizat de ANAF, reprezentantul instituției Albert Fruth a precizat: “Ar trebui sa fie raportate pana la 31 martie facturile pentru toata perioada”. Deci, vor trebui transmise in RO e-Factura toate facturile din perioada in care nu se dau amenzi 1 ianuarie – 31 martie 2024,…

- Reprezentanții ANAF atrag atenția ca raportarea in sistemul e-Factura pe anul contabil 2023 trebuie facuta pana la 31 martie. Este vorba de termenul limita de transmitere a documentelor fara a se percepe amenzi.In cadrul unui webinar organizat de ANAF, reprezentantul instituției a afirmat ca “ar…

- In cadrul unui webinar organizat de ANAF, reprezentantul instituției a afirmat ca “ar trebui sa fie raportate pana la 31 martie facturile pentru toata perioada (1 ianuarie - 31 martie)”, scrie HotNews . 1. Nerespectarea termnului de transmitere de 5 zile lucratoare/calendaristice de la data emiterii…

- e-Factura este un sistem obligatoriu de emitere al facturilor. De la introducerea acestuia, comercianții sunt obligați sa emita facturile mai intai prin servere, ca mai apoi sa ajunga la clienți.

- Aquabis S.A – in calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – informeaza abonații cu privire la prevederile Legii 296/2023. Prin aceasta se instituie obligativitatea sistemului RO e-factura pentru toți operatorii economici, persoane impozabile stabilite in Romania,…