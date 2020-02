Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber a vorbit deschis despre dependenta sa de droguri si a dezvaluit ca i-a fost teama ca va muri din cauza acestora, relateaza marti Press Association. Cantaretul canadian, in varsta de 25 de ani, a declarat ca in cea mai dificila perioada din viata imediat dupa ce se trezea fuma canabis si…

- Anul 2020 a cum nu se poate mai bine pentru Dorian Popa, asteptarea luand sfarsit. Artistul si-a vazut visul implinit. Dupa mult timp, multa munca, dar si pagube uriase, noua casa a artistul este gata si arata exact ca in filmele de la Holywood.

- Dani Mocanu a publicat pe pagina lui de facebook un mesaj șocant. Acesta susține ca nu mai vrea sa fie pocait dupa ce a vazut mai multe filmulețe in care pastorii se folosesc de numele Domnului pentru a face bani. Dani Mocanu, UMILIT in public! Ce a patit manelistul este RUSINOS "Am…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai ravniti barbati din Romania. Pe cat este de chipes, pe atat este de talentat. Artistul a muncit foarte mult pana a ajuns la viata pe care o are acum, astfel ca isi permite sa ia o pauza din cand in cand. Cantaretul se afla in aceste zile intr-o vacanta de vis, in…

- Dorian Popa se pregatește ca in curand sa se mute in locuința pentru care a muncit foarte mult in ultimii ani. Artistul este pe ultima suta de metri cu amenajarea, insa ghinionele se țin lanț de acesta și se pare ca il vor mai urmari mult timp de acum inainte. Oglinda de lux din baia amenajata in stil…

- Styles si-a lansat cel de-al doilea album solo pe 13 decembrie, iar in saptamana incheiata pe 19 decembrie, el a fost vandut in Statele Unite in 478.000 de unitati, potrivit datelor Nielsen Music. Aceasta este a treia cea mai buna saptamana de vanzari pentru un album de anul acesta. „Fine Line" a inregistrat,…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica traiesc o poveste de iubire de mai mult timp, iar acum doi ani au decis sa devina soț și soție, casatorindu-se in mare secret. Lavinia Pirva, in varsta de 35 de ani, și Ștefan Banica, 52 de ani, au devenit parinții unui baiețel, pe nume Alexandru , in primavara acestui…

- Este plin de idei, creeaza conținut pe banda rulanta, devenind cunoscut și in lumea mondena, iar acum Selly a lansat o provocare alaturi de Dorian Popa, scrie protv.ro. Cei doi vloggeri au facut un pariu - daca Selly nu va lua examenul auto, va deveni "servitorul" lui Dorian Popa și invers. Citeste…