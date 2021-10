Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 613 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.045 teste, dintre care 1.840 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 325 cazuri. In Timis, 546 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 61 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 789 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.053 teste, dintre care 1.622 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 437 cazuri. In Timis, 537 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 60 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 513 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.732 teste, dintre care 1.944 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 272 cazuri. In Timis, 525 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 60 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 486 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 1.255 teste, dintre care 651 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 276 cazuri. In Timis, 521 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 56 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 634 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.732 teste, dintre care 1.022 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 339 cazuri. In Timis, 506 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 55 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 630 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.476 teste, dintre care 1.500 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 284 cazuri. In Timis, 481 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 54 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 519 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.336 teste, dintre care 1.868 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 251 cazuri. In Timis, 456 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale. In ultimele 24 de ore, la nivelul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 661 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 1.312 teste, dintre care 669 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 333 cazuri. In Timis, 435 de persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale. In ultimele 24 de ore, la nivelul…